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Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN

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Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN - фото 1
Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN - фото 2
Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN - фото 3
Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN - фото 4
Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN - фото 5
Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN - фото 6
Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.1
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
30
  • Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN - фото 1
  • Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN - фото 2
  • Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN - фото 3
  • Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN - фото 4
  • Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN - фото 5
  • Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN - фото 6
  • Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501719
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN
810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
отверстие для ремешка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
30

Описание товара Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN

Netac U782C Dual имеет объем 32 Гб, что обеспечит возможность хранения большого количества данных. Корпус выполнен из цинкового сплава. Флешка имеет 2 разъема - USB-c и USB 1, что позволяет подключать ее к гаджетам с разъемами разного типа. USB 3.1 Gen 1 обеспечивает высокую скорость записи - 30 мб/с и скорость чтения до 110 мб/с. Наличие разъема USB-C позволяет использовать флешку как дополнительное хранилище для данных на вашем смартфоне.

Отзывы о товаре Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
отверстие для ремешка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
30
Страна производитель
Китай
Описание
Netac U782C Dual имеет объем 32 Гб, что обеспечит возможность хранения большого количества данных. Корпус выполнен из цинкового сплава. Флешка имеет 2 разъема - USB-c и USB 1, что позволяет подключать ее к гаджетам с разъемами разного типа. USB 3.1 Gen 1 обеспечивает высокую скорость записи - 30 мб/с и скорость чтения до 110 мб/с. Наличие разъема USB-C позволяет использовать флешку как дополнительное хранилище для данных на вашем смартфоне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U782C Dua 32Gbl NT03U782C-032G-30PN - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 810 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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