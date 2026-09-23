Флешка Netac U182 64Gb USB 3.0 (NT03U182N-064G-30RE)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
В наличии
Код товара: 501768
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Загружаем...
830 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черно-красный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
22
Описание товара Флешка Netac U182 64Gb USB 3.0 (NT03U182N-064G-30RE)
USB flash накопители от компании NETAC TECHNOLOGY позволят Вам легко перенести информацию с одного на другой компьютер, не зависимо от платформы. Миниатюрность устройства сочетается с уникальным дизайном, а подключение не требует дополнительных устройств и драйверов. Для флешек NETAC TECHNOLOGY характерны высокая скорость записи и чтения, что позволит вам оптимизировать вашу работу и сэкономить время. Эти накопители можно использовать как загрузочный диск – они сделают вашу жизнь проще.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, USB 3.0
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Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черно-красный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Развернуть
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
USB flash накопители от компании NETAC TECHNOLOGY позволят Вам легко перенести информацию с одного на другой компьютер, не зависимо от платформы. Миниатюрность устройства сочетается с уникальным дизайном, а подключение не требует дополнительных устройств и драйверов. Для флешек NETAC TECHNOLOGY характерны высокая скорость записи и чтения, что позволит вам оптимизировать вашу работу и сэкономить время. Эти накопители можно использовать как загрузочный диск – они сделают вашу жизнь проще.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, USB 3.0
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, USB 3.0
Флешка Netac U182 64Gb USB 3.0 (NT03U182N-064G-30RE) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 830 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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