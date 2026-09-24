Top.Mail.Ru
Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK) - фото 1
Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK) - фото 2
Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK) - фото 3
Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK) - фото 4
Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK) - фото 5
Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK) - фото 6
Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK) - фото 7
Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
  • Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK) - фото 1
  • Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK) - фото 2
  • Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK) - фото 3
  • Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK) - фото 4
  • Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK) - фото 5
  • Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK) - фото 6
  • Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK) - фото 7
  • Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723403
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK)

Флешка Netac на 64 Гб — удобное решение для хранения и быстрого переноса ваших файлов. Благодаря современному интерфейсу USB Type A и поддержке стандарта USB 3.2 Gen 1, она обеспечивает высокую скорость передачи данных. Прочный корпус из пластика и металла сочетает лёгкость с надёжностью. Такой объём памяти прекрасно подойдёт для документов, фотографий, музыки и даже крупных проектов — всё необходимое всегда под рукой.

Отзывы о товаре Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка Netac на 64 Гб — удобное решение для хранения и быстрого переноса ваших файлов. Благодаря современному интерфейсу USB Type A и поддержке стандарта USB 3.2 Gen 1, она обеспечивает высокую скорость передачи данных. Прочный корпус из пластика и металла сочетает лёгкость с надёжностью. Такой объём памяти прекрасно подойдёт для документов, фотографий, музыки и даже крупных проектов — всё необходимое всегда под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...