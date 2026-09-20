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Флешка Kingston 256Gb DTMC3G2/256GB USB 3.2 Gen 1 купить с доставкой в Москве
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Флешка Kingston 256Gb DTMC3G2/256GB USB 3.2 Gen 1

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Флешка Kingston 256Gb DTMC3G2/256GB USB 3.2 Gen 1 - фото 1
Флешка Kingston 256Gb DTMC3G2/256GB USB 3.2 Gen 1 - фото 2
Флешка Kingston 256Gb DTMC3G2/256GB USB 3.2 Gen 1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type-A
Скорость чтения данных, МБ/с
200
  • Флешка Kingston 256Gb DTMC3G2/256GB USB 3.2 Gen 1 - фото 1
  • Флешка Kingston 256Gb DTMC3G2/256GB USB 3.2 Gen 1 - фото 2
  • Флешка Kingston 256Gb DTMC3G2/256GB USB 3.2 Gen 1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 542755
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка Kingston 256Gb DTMC3G2/256GB USB 3.2 Gen 1
4 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
открытый разъем
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Kingston 256Gb DTMC3G2/256GB USB 3.2 Gen 1

Память USB Flash Kingston DataTraveler в миниатюрном серебристом корпусе, выполненном из металла, обеспечит любого пользователя доступом к важным файлам с компьютера, ноутбука или любого другого цифрового устройства. Благодаря объему 256 ГБ представленная модель отлично подходит для хранения большого количества информации. Загружать и хранить на флешке можно разнообразные файлы всевозможных форматов, от легких текстовых документов до достаточно тяжелых видеороликов и установщиков различного софта. Благодаря миниатюрной конструкции память USB Flash Kingston DataTraveler практически не занимает места при хранении, благодаря чему ее можно поместить в любой карман и всегда держать при себе. Стандарт USB 3.2 Gen1 гарантирует высокую скорость считывания информации с показателем 200 Мбит/сек, что открывает возможность для беспроблемного воспроизведения файлов прямо с накопителя данных. Подключение флешки к любому компьютеру или ноутбуку с разъемом USB Type-A не требует установки дополнительного ПО.

Отзывы о товаре Флешка Kingston 256Gb DTMC3G2/256GB USB 3.2 Gen 1




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
открытый разъем
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Память USB Flash Kingston DataTraveler в миниатюрном серебристом корпусе, выполненном из металла, обеспечит любого пользователя доступом к важным файлам с компьютера, ноутбука или любого другого цифрового устройства. Благодаря объему 256 ГБ представленная модель отлично подходит для хранения большого количества информации. Загружать и хранить на флешке можно разнообразные файлы всевозможных форматов, от легких текстовых документов до достаточно тяжелых видеороликов и установщиков различного софта. Благодаря миниатюрной конструкции память USB Flash Kingston DataTraveler практически не занимает места при хранении, благодаря чему ее можно поместить в любой карман и всегда держать при себе. Стандарт USB 3.2 Gen1 гарантирует высокую скорость считывания информации с показателем 200 Мбит/сек, что открывает возможность для беспроблемного воспроизведения файлов прямо с накопителя данных. Подключение флешки к любому компьютеру или ноутбуку с разъемом USB Type-A не требует установки дополнительного ПО.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Kingston 256Gb DTMC3G2/256GB USB 3.2 Gen 1 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4250 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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