Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 505120
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 040 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Особенности
конструкция монолит с колпачком
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х1
Вес, г.
30
Описание товара Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0
Флеш-накопители Netac U352 поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Netac.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
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Бренд
Тип товара
Особенности
конструкция монолит с колпачком
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Флеш-накопители Netac U352 поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Netac.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Флешка Netac U352 256Gb (NT03U352N-256G-30PN) USB3.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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