Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 571133
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 860 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х2
Вес, г.
70
Описание товара Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2
Интерфейс USB 3.2 Gen 2, скорость записи до 500 МБ / с, скорость чтения до 550 МБ / с, свободная передача больших данных и хранение больших файлов по желанию. Корпус изготовлен из цинкового сплава с использованием процесса вакуумного нанесения покрытия. Компьютерный офис, воспроизведение видео в автомобиле, воспроизведение видео на экране.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Интерфейс USB 3.2 Gen 2, скорость записи до 500 МБ / с, скорость чтения до 550 МБ / с, свободная передача больших данных и хранение больших файлов по желанию. Корпус изготовлен из цинкового сплава с использованием процесса вакуумного нанесения покрытия. Компьютерный офис, воспроизведение видео в автомобиле, воспроизведение видео на экране.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Netac US2 256Gb (NT03US2N-256G-32SL), USB3.2 - этот товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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