Флешка Transcend JetFlash 730 64GB белый
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб.
В наличии
Код товара: 213073
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Загружаем...
1 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Флешка Transcend JetFlash 730 64GB белый
Флеш-диск Transcend Jetflash 730 весит всего 8,5 грамм и поддерживает формат SuperSpeed передачи данных при подключении к порту USB 3.0. Эту модель распознают и компьютеры, и мультимедийные устройства – цифровые плееры, телевизоры, ресивер. Диск упакован в полимерный корпус, швы которого заварены с помощью технологии ультразвуковой сварки. Такая флешка не развалится в руках даже в случае неаккуратного обращения. Обтекаемый корпус Jetflash 730 выглядит очень презентабельно и надёжно.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Флеш-диск Transcend Jetflash 730 весит всего 8,5 грамм и поддерживает формат SuperSpeed передачи данных при подключении к порту USB 3.0. Эту модель распознают и компьютеры, и мультимедийные устройства – цифровые плееры, телевизоры, ресивер. Диск упакован в полимерный корпус, швы которого заварены с помощью технологии ультразвуковой сварки. Такая флешка не развалится в руках даже в случае неаккуратного обращения. Обтекаемый корпус Jetflash 730 выглядит очень презентабельно и надёжно.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Transcend JetFlash 730 64GB белый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1610 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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