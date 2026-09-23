Флешка Netac UA31 128Gb (NT03UA31N-128G-32GN) USB3.2
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб.
В наличии
Код товара: 542861
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Загружаем...
1 550 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка Netac UA31 128Gb (NT03UA31N-128G-32GN) USB3.2
Флеш-накопители Netac UA31 поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Netac.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Флеш-накопители Netac UA31 поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Netac.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Netac UA31 128Gb (NT03UA31N-128G-32GN) USB3.2 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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