Флешка Transcend JetFlash 64GB 370 белый
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб.
В наличии
Код товара: 216977
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Transcend JetFlash 64GB 370 белый
Флэшка является незаменимым помощником в ряде ситуация, да и вообще должна быть в арсенале любого пользователя мультимедийной техники. Хранение резервных копий важной информации, перенос большого объема данных с одного ПК на другой, просмотр контента на современном телевизоре - в общем, задач у нее хватает. Данная модель была разработана компанией Transcend, продукция которой известна во всем мире с самой лучшей стороны. Следовательно, приобретая данный накопитель, вы можете быть полностью уверены в его надежности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Флэшка является незаменимым помощником в ряде ситуация, да и вообще должна быть в арсенале любого пользователя мультимедийной техники. Хранение резервных копий важной информации, перенос большого объема данных с одного ПК на другой, просмотр контента на современном телевизоре - в общем, задач у нее хватает. Данная модель была разработана компанией Transcend, продукция которой известна во всем мире с самой лучшей стороны. Следовательно, приобретая данный накопитель, вы можете быть полностью уверены в его надежности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Transcend JetFlash 64GB 370 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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