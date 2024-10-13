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Флешка Transcend JetFlash 730 32GB белый купить с доставкой в Москве
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Флешка Transcend JetFlash 730 32GB белый

4 Отзывы
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Флешка Transcend JetFlash 730 32GB белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 213149
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Флешка Transcend JetFlash 730 32GB белый
1 540 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Вес, г.
30

Описание товара Флешка Transcend JetFlash 730 32GB белый

Флеш-диск Transcend Jetflash 730 весит всего 8,5 грамм и поддерживает формат SuperSpeed передачи данных при подключении к порту USB 3.0. Эту модель распознают и компьютеры, и мультимедийные устройства – цифровые плееры, телевизоры, ресивер. Диск упакован в полимерный корпус, швы которого заварены с помощью технологии ультразвуковой сварки. Такая флешка не развалится в руках даже в случае неаккуратного обращения. Обтекаемый корпус Jetflash 730 выглядит очень презентабельно и надёжно.

Отзывы о товаре Флешка Transcend JetFlash 730 32GB белый

Источник: Яндекс Маркет
13.10.2024
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Оправдали ожидание. Бренд, качественный товар.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Виктория Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, пришла быстро
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2023
Николай

Достоинства:


Комментарий:
загрузка файлов 3.0 около 25мб/с
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2023
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший вариант за свои деньги, не совсем нравится что скорость прыгает при записи.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-диск Transcend Jetflash 730 весит всего 8,5 грамм и поддерживает формат SuperSpeed передачи данных при подключении к порту USB 3.0. Эту модель распознают и компьютеры, и мультимедийные устройства – цифровые плееры, телевизоры, ресивер. Диск упакован в полимерный корпус, швы которого заварены с помощью технологии ультразвуковой сварки. Такая флешка не развалится в руках даже в случае неаккуратного обращения. Обтекаемый корпус Jetflash 730 выглядит очень презентабельно и надёжно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2024
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Оправдали ожидание. Бренд, качественный товар.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Виктория Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, пришла быстро
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2023
Николай

Достоинства:


Комментарий:
загрузка файлов 3.0 около 25мб/с
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2023
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший вариант за свои деньги, не совсем нравится что скорость прыгает при записи.


Флешка Transcend JetFlash 730 32GB белый - купить по цене 1540 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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