Флешка Transcend JetFlash 730 32GB белый
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
В наличии
Код товара: 213149
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 540 руб.
- Гарантия производителя: 5 лет
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Вес, г.
30
Описание товара Флешка Transcend JetFlash 730 32GB белый
Флеш-диск Transcend Jetflash 730 весит всего 8,5 грамм и поддерживает формат SuperSpeed передачи данных при подключении к порту USB 3.0. Эту модель распознают и компьютеры, и мультимедийные устройства – цифровые плееры, телевизоры, ресивер. Диск упакован в полимерный корпус, швы которого заварены с помощью технологии ультразвуковой сварки. Такая флешка не развалится в руках даже в случае неаккуратного обращения. Обтекаемый корпус Jetflash 730 выглядит очень презентабельно и надёжно.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Флеш-диск Transcend Jetflash 730 весит всего 8,5 грамм и поддерживает формат SuperSpeed передачи данных при подключении к порту USB 3.0. Эту модель распознают и компьютеры, и мультимедийные устройства – цифровые плееры, телевизоры, ресивер. Диск упакован в полимерный корпус, швы которого заварены с помощью технологии ультразвуковой сварки. Такая флешка не развалится в руках даже в случае неаккуратного обращения. Обтекаемый корпус Jetflash 730 выглядит очень презентабельно и надёжно.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Достоинства:
Комментарий:
Оправдали ожидание. Бренд, качественный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, пришла быстро
Достоинства:
Комментарий:
загрузка файлов 3.0 около 25мб/с
Достоинства:
Комментарий:
Хороший вариант за свои деньги, не совсем нравится что скорость прыгает при записи.
Флешка Transcend JetFlash 730 32GB белый - купить по цене 1540 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка Transcend JetFlash 730 32GB белый
Достоинства:
Комментарий:
Оправдали ожидание. Бренд, качественный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, пришла быстро
Достоинства:
Комментарий:
загрузка файлов 3.0 около 25мб/с
Достоинства:
Комментарий:
Хороший вариант за свои деньги, не совсем нравится что скорость прыгает при записи.