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Флешка Netac U116 mini 128GB USB3.2 (NT03U116N-128G-32WH) купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U116 mini 128GB USB3.2 (NT03U116N-128G-32WH)

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Флешка Netac U116 mini 128GB USB3.2 (NT03U116N-128G-32WH) - фото 1
Флешка Netac U116 mini 128GB USB3.2 (NT03U116N-128G-32WH) - фото 2
Флешка Netac U116 mini 128GB USB3.2 (NT03U116N-128G-32WH) - фото 3
Флешка Netac U116 mini 128GB USB3.2 (NT03U116N-128G-32WH) - фото 4
Флешка Netac U116 mini 128GB USB3.2 (NT03U116N-128G-32WH) - фото 5
Флешка Netac U116 mini 128GB USB3.2 (NT03U116N-128G-32WH) - фото 6
Флешка Netac U116 mini 128GB USB3.2 (NT03U116N-128G-32WH) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
30
  • Флешка Netac U116 mini 128GB USB3.2 (NT03U116N-128G-32WH) - фото 1
  • Флешка Netac U116 mini 128GB USB3.2 (NT03U116N-128G-32WH) - фото 2
  • Флешка Netac U116 mini 128GB USB3.2 (NT03U116N-128G-32WH) - фото 3
  • Флешка Netac U116 mini 128GB USB3.2 (NT03U116N-128G-32WH) - фото 4
  • Флешка Netac U116 mini 128GB USB3.2 (NT03U116N-128G-32WH) - фото 5
  • Флешка Netac U116 mini 128GB USB3.2 (NT03U116N-128G-32WH) - фото 6
  • Флешка Netac U116 mini 128GB USB3.2 (NT03U116N-128G-32WH) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723395
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Характеристики

Бренд
NETAC
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac U116 mini 128GB USB3.2 (NT03U116N-128G-32WH)

Флешка Netac с объёмом 128 Гб — надёжный помощник для хранения важных файлов, фото и видео. Современный стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивает быструю работу: скорость чтения достигает 130 МБ/с, а скорость записи — 30 МБ/с. Это значит, что даже большие файлы копируются без лишнего ожидания. Лёгкий пластиковый корпус делает её удобной для ежедневного использования — флешка легко помещается в кармане или сумке. Классический интерфейс USB Type A подходит для большинства устройств: ноутбуков, ПК, медиаплееров.



Теги товара: 128 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Netac U116 mini 128GB USB3.2 (NT03U116N-128G-32WH)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
30
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка Netac с объёмом 128 Гб — надёжный помощник для хранения важных файлов, фото и видео. Современный стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивает быструю работу: скорость чтения достигает 130 МБ/с, а скорость записи — 30 МБ/с. Это значит, что даже большие файлы копируются без лишнего ожидания. Лёгкий пластиковый корпус делает её удобной для ежедневного использования — флешка легко помещается в кармане или сумке. Классический интерфейс USB Type A подходит для большинства устройств: ноутбуков, ПК, медиаплееров.


Теги товара: 128 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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