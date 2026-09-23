Флешка Netac UM2 128Gb (NT03UM2N-128G-32RE), USB3.2
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб.
В наличии
Код товара: 576220
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1 570 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
цельная конструкция без колпачка
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Netac UM2 128Gb (NT03UM2N-128G-32RE), USB3.2
USB накопитель незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. Netac UM2 (NT03UM2N-128G-32RE) обладает объемом в 128 Гб и интерфейсом подключения USB 3.2. USB флеш накопитель имеет свой определенный ряд особенностей. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. Стандартный механизм разъема накопителя и материал корпуса – металл, пластик, делают Netac UM2 (NT03UM2N-128G-32RE) привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов. USB флешку Вы можете купить по отличной цене в удобное для Вас время.
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Теги товара: 128 Гб, большого объема
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Бренд
Тип товара
Флешки
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
цельная конструкция без колпачка
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
USB накопитель незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. Netac UM2 (NT03UM2N-128G-32RE) обладает объемом в 128 Гб и интерфейсом подключения USB 3.2. USB флеш накопитель имеет свой определенный ряд особенностей. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. Стандартный механизм разъема накопителя и материал корпуса – металл, пластик, делают Netac UM2 (NT03UM2N-128G-32RE) привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов. USB флешку Вы можете купить по отличной цене в удобное для Вас время.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Флешка Netac UM2 128Gb (NT03UM2N-128G-32RE), USB3.2 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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