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Флешка Transcend JetFlash 880 32Gb USB3.0 Silver купить с доставкой в Москве
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Флешка Transcend JetFlash 880 32Gb USB3.0 Silver

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Флешка Transcend JetFlash 880 32Gb USB3.0 Silver - фото 1
Флешка Transcend JetFlash 880 32Gb USB3.0 Silver - фото 2
Флешка Transcend JetFlash 880 32Gb USB3.0 Silver - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флешка Transcend JetFlash 880 32Gb USB3.0 Silver - фото 1
  • Флешка Transcend JetFlash 880 32Gb USB3.0 Silver - фото 2
  • Флешка Transcend JetFlash 880 32Gb USB3.0 Silver - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294585
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Флешка Transcend JetFlash 880 32Gb USB3.0 Silver

Флешка работает с интерфейсом USB 3.0. Флеш-накопитель на 32 ГБ оптимален для хранения многочисленных файлов и папок с данными.

Отзывы о товаре Флешка Transcend JetFlash 880 32Gb USB3.0 Silver




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка работает с интерфейсом USB 3.0. Флеш-накопитель на 32 ГБ оптимален для хранения многочисленных файлов и папок с данными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Transcend JetFlash 880 32Gb USB3.0 Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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