Флешка Transcend JetFlash 790 64GB USB3.0 White
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб.
В наличии
Код товара: 212957
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 600 руб.
- Гарантия производителя: 5 лет
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
10
Описание товара Флешка Transcend JetFlash 790 64GB USB3.0 White
USB-накопитель Transcend Jetflash 790 – устройство с современным дизайном и хорошей функциональностью. Он обеспечивает высокую скорость чтения и копирования файлов (технология USB 3.0), компактен, удобен в эксплуатации и транспортировке. Флэшка оснащена специальным ползунком, с помощью которого можно вынуть коннектор или спрятать его внутрь устройства, чтобы защитить от попадания влаги и грязи, повреждений при транспортировке. В флэшку встроен светодиодный индикатор активности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе
Теги товара: 64 Гб, большого объема, USB 3.0, компактные
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Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
28
Страна производитель
Китай
USB-накопитель Transcend Jetflash 790 – устройство с современным дизайном и хорошей функциональностью. Он обеспечивает высокую скорость чтения и копирования файлов (технология USB 3.0), компактен, удобен в эксплуатации и транспортировке. Флэшка оснащена специальным ползунком, с помощью которого можно вынуть коннектор или спрятать его внутрь устройства, чтобы защитить от попадания влаги и грязи, повреждений при транспортировке. В флэшку встроен светодиодный индикатор активности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе
Теги товара: 64 Гб, большого объема, USB 3.0, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе
Теги товара: 64 Гб, большого объема, USB 3.0, компактные
Флешка Transcend JetFlash 790 64GB USB3.0 White - стоимость товара 1600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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