Top.Mail.Ru
Флешка Transcend JetFlash 790 64GB USB3.0 White купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Transcend JetFlash 790 64GB USB3.0 White

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка Transcend JetFlash 790 64GB USB3.0 White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 212957
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Transcend JetFlash 790 64GB USB3.0 White
1 600 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Transcend JetFlash 790 64GB USB3.0 White

USB-накопитель Transcend Jetflash 790 – устройство с современным дизайном и хорошей функциональностью. Он обеспечивает высокую скорость чтения и копирования файлов (технология USB 3.0), компактен, удобен в эксплуатации и транспортировке. Флэшка оснащена специальным ползунком, с помощью которого можно вынуть коннектор или спрятать его внутрь устройства, чтобы защитить от попадания влаги и грязи, повреждений при транспортировке. В флэшку встроен светодиодный индикатор активности.

Отзывы о товаре Флешка Transcend JetFlash 790 64GB USB3.0 White




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
28
Страна производитель
Китай
Описание
USB-накопитель Transcend Jetflash 790 – устройство с современным дизайном и хорошей функциональностью. Он обеспечивает высокую скорость чтения и копирования файлов (технология USB 3.0), компактен, удобен в эксплуатации и транспортировке. Флэшка оснащена специальным ползунком, с помощью которого можно вынуть коннектор или спрятать его внутрь устройства, чтобы защитить от попадания влаги и грязи, повреждений при транспортировке. В флэшку встроен светодиодный индикатор активности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Transcend JetFlash 790 64GB USB3.0 White - стоимость товара 1600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...