Флешка Netac U351 128Gb (NT03U351N-128G-30BK) USB 3.0
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 426283
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
50
Описание товара Флешка Netac U351 128Gb (NT03U351N-128G-30BK) USB 3.0
Накопитель USB 2.0 32Гб Netac U351 (NT03U351N-128G-30BK), черный незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. U351 (NT03U351N-128G-30BK) обладает объемом в 128 Гб и интерфейсом подключения USB 3.0. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, USB 3.0
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Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Накопитель USB 2.0 32Гб Netac U351 (NT03U351N-128G-30BK), черный незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. U351 (NT03U351N-128G-30BK) обладает объемом в 128 Гб и интерфейсом подключения USB 3.0. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, USB 3.0
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, USB 3.0
Флешка Netac U351 128Gb (NT03U351N-128G-30BK) USB 3.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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