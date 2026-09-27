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Флешка Netac U351 128Gb (NT03U351N-128G-30BK) USB 3.0 купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U351 128Gb (NT03U351N-128G-30BK) USB 3.0

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Флешка Netac U351 128Gb (NT03U351N-128G-30BK) USB 3.0 - фото 1
Флешка Netac U351 128Gb (NT03U351N-128G-30BK) USB 3.0 - фото 2
Флешка Netac U351 128Gb (NT03U351N-128G-30BK) USB 3.0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
  • Флешка Netac U351 128Gb (NT03U351N-128G-30BK) USB 3.0 - фото 1
  • Флешка Netac U351 128Gb (NT03U351N-128G-30BK) USB 3.0 - фото 2
  • Флешка Netac U351 128Gb (NT03U351N-128G-30BK) USB 3.0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 426283
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
50

Описание товара Флешка Netac U351 128Gb (NT03U351N-128G-30BK) USB 3.0

Накопитель USB 2.0 32Гб Netac U351 (NT03U351N-128G-30BK), черный незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. U351 (NT03U351N-128G-30BK) обладает объемом в 128 Гб и интерфейсом подключения USB 3.0. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе.

Отзывы о товаре Флешка Netac U351 128Gb (NT03U351N-128G-30BK) USB 3.0




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель USB 2.0 32Гб Netac U351 (NT03U351N-128G-30BK), черный незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. U351 (NT03U351N-128G-30BK) обладает объемом в 128 Гб и интерфейсом подключения USB 3.0. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U351 128Gb (NT03U351N-128G-30BK) USB 3.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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