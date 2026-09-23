Флеша Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-30BK) USB3.0
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Характеристики
Описание товара Флеша Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-30BK) USB3.0
Память USB Flash 64 ГБ Netac U505 [NT03U505N-064G-30BK] с черным корпусом из пластика оптимальна для того, чтобы длительно хранить значительное количество документов, программ, мультимедийных файлов, а также с удобством переносить их между компьютерами. Эта модель с объемом 64 ГБ снабжается внешним коннектором USB Type-A для присоединения к компьютерному порту. Для защиты от загрязнений и механических повреждений коннектор получает поворотный колпачок. Флеш-накопитель Netac U505 [NT03U505N-064G-30BK] для эксплуатации с ПК или ноутбуком получает интерфейс подключения USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), поэтому он демонстрирует высокие скорости считывания и записи данных. Если вам необходима флешка для повседневного офисного и домашнего применения, эта модель станет удачным решением.
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Теги товара: 64 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
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Теги товара: 64 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
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