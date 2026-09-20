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Флешка SanDisk Ultra Luxe 256Gb (SDCZ74-256G-G46), USB3.1 купить с доставкой в Москве
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Флешка SanDisk Ultra Luxe 256Gb (SDCZ74-256G-G46), USB3.1

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Флешка SanDisk Ultra Luxe 256Gb (SDCZ74-256G-G46), USB3.1 - фото 1
Флешка SanDisk Ultra Luxe 256Gb (SDCZ74-256G-G46), USB3.1 - фото 2
Флешка SanDisk Ultra Luxe 256Gb (SDCZ74-256G-G46), USB3.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
150
  • Флешка SanDisk Ultra Luxe 256Gb (SDCZ74-256G-G46), USB3.1 - фото 1
  • Флешка SanDisk Ultra Luxe 256Gb (SDCZ74-256G-G46), USB3.1 - фото 2
  • Флешка SanDisk Ultra Luxe 256Gb (SDCZ74-256G-G46), USB3.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653153
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
да
Защита от перезаписи
да
Защита паролем
да
Особенности
имеет отверстие под ремешок
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка SanDisk Ultra Luxe 256Gb (SDCZ74-256G-G46), USB3.1

Идеальное сочетание: удобный способ хранить и копировать данные — и красота изящного и надежного устройства. Полностью металлический флеш-накопитель Ultra Luxe USB 3.1 Gen 1 обеспечивает высокую скорость передачи данных до 150 МБ/с, так что можно скопировать полнометражный фильм менее чем за 30 секунд. Вам не придется тратить время на ожидание, и вы сможете сконцентрироваться на других задачах. А емкость 256 ГБ означает, что все важные данные уместятся в этом красивом и прочном металлическом корпусе. Флеш-накопитель Ultra Luxe поставляется со встроенным программным обеспечением для защиты паролем SanDisk Secure Access.

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Ultra Luxe 256Gb (SDCZ74-256G-G46), USB3.1




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
да
Защита от перезаписи
да
Защита паролем
да
Особенности
имеет отверстие под ремешок
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
150
Страна производитель
Китай
Описание
Идеальное сочетание: удобный способ хранить и копировать данные — и красота изящного и надежного устройства. Полностью металлический флеш-накопитель Ultra Luxe USB 3.1 Gen 1 обеспечивает высокую скорость передачи данных до 150 МБ/с, так что можно скопировать полнометражный фильм менее чем за 30 секунд. Вам не придется тратить время на ожидание, и вы сможете сконцентрироваться на других задачах. А емкость 256 ГБ означает, что все важные данные уместятся в этом красивом и прочном металлическом корпусе. Флеш-накопитель Ultra Luxe поставляется со встроенным программным обеспечением для защиты паролем SanDisk Secure Access.
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Отзывы


Флешка SanDisk Ultra Luxe 256Gb (SDCZ74-256G-G46), USB3.1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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