Флешка SanDisk Ultra Luxe 256Gb (SDCZ74-256G-G46), USB3.1
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Характеристики
Описание товара Флешка SanDisk Ultra Luxe 256Gb (SDCZ74-256G-G46), USB3.1
Идеальное сочетание: удобный способ хранить и копировать данные — и красота изящного и надежного устройства. Полностью металлический флеш-накопитель Ultra Luxe USB 3.1 Gen 1 обеспечивает высокую скорость передачи данных до 150 МБ/с, так что можно скопировать полнометражный фильм менее чем за 30 секунд. Вам не придется тратить время на ожидание, и вы сможете сконцентрироваться на других задачах. А емкость 256 ГБ означает, что все важные данные уместятся в этом красивом и прочном металлическом корпусе. Флеш-накопитель Ultra Luxe поставляется со встроенным программным обеспечением для защиты паролем SanDisk Secure Access.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема, с паролем, в металлическом корпусе
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