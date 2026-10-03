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Флешка A-Data 128Gb UV150 (AUV150-128G-RBK) USB3.0 Black купить с доставкой в Москве
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Флешка A-Data 128Gb UV150 (AUV150-128G-RBK) USB3.0 Black

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Флешка A-Data 128Gb UV150 (AUV150-128G-RBK) USB3.0 Black - фото 1
Флешка A-Data 128Gb UV150 (AUV150-128G-RBK) USB3.0 Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
40
  • Флешка A-Data 128Gb UV150 (AUV150-128G-RBK) USB3.0 Black - фото 1
  • Флешка A-Data 128Gb UV150 (AUV150-128G-RBK) USB3.0 Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294554
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка A-Data 128Gb UV150 (AUV150-128G-RBK) USB3.0 Black
1 270 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
50

Описание товара Флешка A-Data 128Gb UV150 (AUV150-128G-RBK) USB3.0 Black

Память USB Flash A-Data UV150 [AUV150-128G-RBK] является портативным запоминающим устройством, которое вы всегда можете носить с собой в кармане одежды или сумке и при необходимости быстро получить доступ к нужным файлам. Обладая вместимостью 128 Гб, накопитель гарантирует размещение достаточно большого количества фотографий, видеороликов, аудиофайлов, приложений и другого контента. Интерфейсный разъем USB 3.2 Gen 1 сочетает высокие значения производительности и скорости наряду с широкой совместимостью. Блестящее покрытие пластикового корпуса Flash A-Data UV150 делает накопитель привлекательным.



Теги товара: 128 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка A-Data 128Gb UV150 (AUV150-128G-RBK) USB3.0 Black




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
40
Страна производитель
Китай
Описание
Память USB Flash A-Data UV150 [AUV150-128G-RBK] является портативным запоминающим устройством, которое вы всегда можете носить с собой в кармане одежды или сумке и при необходимости быстро получить доступ к нужным файлам. Обладая вместимостью 128 Гб, накопитель гарантирует размещение достаточно большого количества фотографий, видеороликов, аудиофайлов, приложений и другого контента. Интерфейсный разъем USB 3.2 Gen 1 сочетает высокие значения производительности и скорости наряду с широкой совместимостью. Блестящее покрытие пластикового корпуса Flash A-Data UV150 делает накопитель привлекательным.


Теги товара: 128 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-Data 128Gb UV150 (AUV150-128G-RBK) USB3.0 Black - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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