Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Exodia (DTX/128GB) USB 3.2 Gen 1
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412617
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Особенности
с колпачком, кольцо для крепления
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х4
Вес, г.
60
Описание товара Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Exodia (DTX/128GB) USB 3.2 Gen 1
Память USB Flash Kingston DataTraveler Exodia может быть подключена к настольным компьютерам, ноутбукам и другим устройствам, совместимым с интерфейсным разъемом USB версии 3.2 Gen 1. С помощью данного накопителя вы сможете передавать различные файлы за короткое время и надежно хранить весьма большое количество контента, ведь его объем составляет 128 ГБ. Запоминающее устройство выполнено в прочном пластиковом корпусе весом 11 г и оснащено защитным колпачком. На корпусе имеется кольцевое крепление, что позволяет прикрепить Flash Kingston DataTraveler Exodia к брелку.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
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Бренд
Тип товара
Особенности
с колпачком, кольцо для крепления
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Память USB Flash Kingston DataTraveler Exodia может быть подключена к настольным компьютерам, ноутбукам и другим устройствам, совместимым с интерфейсным разъемом USB версии 3.2 Gen 1. С помощью данного накопителя вы сможете передавать различные файлы за короткое время и надежно хранить весьма большое количество контента, ведь его объем составляет 128 ГБ. Запоминающее устройство выполнено в прочном пластиковом корпусе весом 11 г и оснащено защитным колпачком. На корпусе имеется кольцевое крепление, что позволяет прикрепить Flash Kingston DataTraveler Exodia к брелку.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Достоинства:
Хороший объём за адекватные деньги, бренд проверенный временем
Недостатки:
Недостатков в работе нет, спадающая скорость при огромном количестве файлов, но это на большинстве типичных флешек так
Комментарий:
Надёжный колпачок спереди, сзади можно на ключи повесить или бирку приделать. Если по делу то не сильно греется даже после 2х часов работы записи архивов на 100 гб или операционных систем, 115 гб по факту доступны для работы, в руках не скользит, просто хорошая флешка
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Exodia (DTX/128GB) USB 3.2 Gen 1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Exodia (DTX/128GB) USB 3.2 Gen 1
Достоинства:
Хороший объём за адекватные деньги, бренд проверенный временем
Недостатки:
Недостатков в работе нет, спадающая скорость при огромном количестве файлов, но это на большинстве типичных флешек так
Комментарий:
Надёжный колпачок спереди, сзади можно на ключи повесить или бирку приделать. Если по делу то не сильно греется даже после 2х часов работы записи архивов на 100 гб или операционных систем, 115 гб по факту доступны для работы, в руках не скользит, просто хорошая флешка