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Флешка Transcend 128Gb Jetflash 730 TS128GJF730 USB3.0 белый купить с доставкой в Москве
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Флешка Transcend 128Gb Jetflash 730 TS128GJF730 USB3.0 белый

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Флешка Transcend 128Gb Jetflash 730 TS128GJF730 USB3.0 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257090
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Флешка Transcend 128Gb Jetflash 730 TS128GJF730 USB3.0 белый
1 950 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
ударопрочный корпус
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Transcend 128Gb Jetflash 730 TS128GJF730 USB3.0 белый

Флешка работает с интерфейсом USB 3.0. Флеш-накопитель на 128 ГБ оптимален для хранения многочисленных файлов и папок с данными.

Отзывы о товаре Флешка Transcend 128Gb Jetflash 730 TS128GJF730 USB3.0 белый




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
ударопрочный корпус
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
90
Скорость записи данных, МБ/с
40
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка работает с интерфейсом USB 3.0. Флеш-накопитель на 128 ГБ оптимален для хранения многочисленных файлов и папок с данными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Transcend 128Gb Jetflash 730 TS128GJF730 USB3.0 белый - данный товар вы можете купить по цене 1950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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