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Флешка SanDisk Ultra 128Gb (SDCZ48-128G-U46) USB3.0 черный купить с доставкой в Москве
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Флешка SanDisk Ultra 128Gb (SDCZ48-128G-U46) USB3.0 черный

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Флешка SanDisk Ultra 128Gb (SDCZ48-128G-U46) USB3.0 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 194118
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка SanDisk Ultra 128Gb (SDCZ48-128G-U46) USB3.0 черный
2 010 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
нестандартный дизайн
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х11
Вес, г.
20

Описание товара Флешка SanDisk Ultra 128Gb (SDCZ48-128G-U46) USB3.0 черный

Флеш-накопитель SanDisk Ultra USB 3.0 в компактном и стильном корпусе отличается высокой скоростью передачи данных и вместе с тем имеет внушительную емкость. С ним файлы переносятся между устройствами в десять раз быстрее, чем при использовании обычных накопителей USB 2.0.

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Ultra 128Gb (SDCZ48-128G-U46) USB3.0 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
нестандартный дизайн
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
130
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопитель SanDisk Ultra USB 3.0 в компактном и стильном корпусе отличается высокой скоростью передачи данных и вместе с тем имеет внушительную емкость. С ним файлы переносятся между устройствами в десять раз быстрее, чем при использовании обычных накопителей USB 2.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk Ultra 128Gb (SDCZ48-128G-U46) USB3.0 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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