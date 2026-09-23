Флешка Netac 128Gb U197 NT03U197N-128G-20BK USB2.0 черный/красный
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Характеристики
Описание товара Флешка Netac 128Gb U197 NT03U197N-128G-20BK USB2.0 черный/красный
Память USB Flash Netac U197 [NT03U197N-128G-20BK] станет незаменимым помощником для тех, кто часто перемещает файлы между устройствами. Данная модель сочетает в себе высокую производительность и объем в 128 Гб, что делает ее отличным выбором для комфортной работы как с документами, так и с различным медиаконтентом. Память Netac U197 основана на передовых технологиях обработки и хранения данных. Это в сочетании с интерфейсом USB версии 2.0 позволит вам записывать и передавать данные на скорости до 480 Мбит/с. Для подключения к устройствам используется универсальный разъем USB-A. Корпус памяти Netac U197 выполнен в стильном дизайне и соответствует классическому монолитному типу. Прочный пластик также отличают эту модель высокой устойчивостью к внешним воздействиям, что позволяет использовать накопитель не только дома или в офисе, но и в путешествии.
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