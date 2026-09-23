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Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 256Gb DTXM/256GB USB3.0 черный/зеленый купить с доставкой в Москве
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Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 256Gb DTXM/256GB USB3.0 черный/зеленый

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Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 256Gb DTXM/256GB USB3.0 черный/зеленый - фото 1
Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 256Gb DTXM/256GB USB3.0 черный/зеленый - фото 2
Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 256Gb DTXM/256GB USB3.0 черный/зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/ USB 3.0)
  • Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 256Gb DTXM/256GB USB3.0 черный/зеленый - фото 1
  • Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 256Gb DTXM/256GB USB3.0 черный/зеленый - фото 2
  • Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 256Gb DTXM/256GB USB3.0 черный/зеленый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569344
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 256Gb DTXM/256GB USB3.0 черный/зеленый
2 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Особенности
яркий дизайн
Цвет
черный, зеленый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/ USB 3.0)
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 256Gb DTXM/256GB USB3.0 черный/зеленый

Память USB Flash Kingston DataTraveler Exodia благодаря объему 256 ГБ позволяет надежно хранить достаточно большой массив информации и быстро обмениваться данными при необходимости. Используемый в устройстве интерфейсный разъем USB версии 3.2 Gen 1 гарантирует быстродействие и широкую совместимость с ПК, телевизорами и другими устройствами с соответствующим портом. Flash Kingston DataTraveler Exodia выполнен в корпусе весом 11 г из прочного пластика, а также характеризуется наличием защитного колпачка и специального крепления для фиксации на брелке.



Теги товара: 256 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 256Gb DTXM/256GB USB3.0 черный/зеленый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Особенности
яркий дизайн
Цвет
черный, зеленый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/ USB 3.0)
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Описание
Память USB Flash Kingston DataTraveler Exodia благодаря объему 256 ГБ позволяет надежно хранить достаточно большой массив информации и быстро обмениваться данными при необходимости. Используемый в устройстве интерфейсный разъем USB версии 3.2 Gen 1 гарантирует быстродействие и широкую совместимость с ПК, телевизорами и другими устройствами с соответствующим портом. Flash Kingston DataTraveler Exodia выполнен в корпусе весом 11 г из прочного пластика, а также характеризуется наличием защитного колпачка и специального крепления для фиксации на брелке.


Теги товара: 256 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 256Gb DTXM/256GB USB3.0 черный/зеленый - по цене 2290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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