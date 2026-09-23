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Флешка Netac U182 Blue 32Gb (NT03U182N-032G-30BL) бело-синяя купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U182 Blue 32Gb (NT03U182N-032G-30BL) бело-синяя

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Флешка Netac U182 Blue 32Gb (NT03U182N-032G-30BL) бело-синяя
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 510767
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Флешка Netac U182 Blue 32Gb (NT03U182N-032G-30BL) бело-синяя
690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Цвет
белый, синий
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
15

Описание товара Флешка Netac U182 Blue 32Gb (NT03U182N-032G-30BL) бело-синяя

Флеш-накопитель объемом 32 ГБ предназначен для записи, чтения и хранения данных. Используется совместно с цифровыми устройствами, поддерживающими работу с флеш-накопителями.



Теги товара: 32 Гб, USB 3.0

Отзывы о товаре Флешка Netac U182 Blue 32Gb (NT03U182N-032G-30BL) бело-синяя




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Цвет
белый, синий
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Развернуть
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопитель объемом 32 ГБ предназначен для записи, чтения и хранения данных. Используется совместно с цифровыми устройствами, поддерживающими работу с флеш-накопителями.


Теги товара: 32 Гб, USB 3.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U182 Blue 32Gb (NT03U182N-032G-30BL) бело-синяя - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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