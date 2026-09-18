Флешка Transcend JetFlash 32GB 370 белый
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 216967
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
17
Описание товара Флешка Transcend JetFlash 32GB 370 белый
Флэшка является незаменимым помощником в ряде ситуация, да и вообще должна быть в арсенале любого пользователя мультимедийной техники. Хранение резервных копий важной информации, перенос большого объема данных с одного ПК на другой, просмотр контента на современном телевизоре - в общем, задач у нее хватает. Данная модель была разработана компанией Transcend, продукция которой известна во всем мире с самой лучшей стороны. Следовательно, приобретая данный накопитель, вы можете быть полностью уверены в его надежности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Флэшка является незаменимым помощником в ряде ситуация, да и вообще должна быть в арсенале любого пользователя мультимедийной техники. Хранение резервных копий важной информации, перенос большого объема данных с одного ПК на другой, просмотр контента на современном телевизоре - в общем, задач у нее хватает. Данная модель была разработана компанией Transcend, продукция которой известна во всем мире с самой лучшей стороны. Следовательно, приобретая данный накопитель, вы можете быть полностью уверены в его надежности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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