Top.Mail.Ru
Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL) - фото 1
Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL) - фото 2
Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL) - фото 3
Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL) - фото 4
Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL) - фото 5
Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL) - фото 6
Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL) - фото 7
Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
126
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
  • Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL) - фото 1
  • Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL) - фото 2
  • Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL) - фото 3
  • Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL) - фото 4
  • Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL) - фото 5
  • Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL) - фото 6
  • Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL) - фото 7
  • Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723397
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
126
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL)

Флешка Netac с выдвижным разъёмом — это сочетание компактности и продуманной защиты. Пластиковый корпус делает её лёгкой и удобной для ежедневного использования, а выдвижной механизм помогает избежать случайных повреждений разъёма. Современный стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивает высокую скорость передачи данных, чтобы даже большой объём — 126 Гб — перемещался за считанные минуты. Интерфейс USB Type A позволяет подключать накопитель к большинству компьютеров и ноутбуков. Удобный вариант для хранения и быстрой транспортировки коллекций фото, видео и важных документов.

Отзывы о товаре Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
126
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка Netac с выдвижным разъёмом — это сочетание компактности и продуманной защиты. Пластиковый корпус делает её лёгкой и удобной для ежедневного использования, а выдвижной механизм помогает избежать случайных повреждений разъёма. Современный стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивает высокую скорость передачи данных, чтобы даже большой объём — 126 Гб — перемещался за считанные минуты. Интерфейс USB Type A позволяет подключать накопитель к большинству компьютеров и ноутбуков. Удобный вариант для хранения и быстрой транспортировки коллекций фото, видео и важных документов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U182 Blue 128GB USB3.2 (NT03U182N-128G-32BL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...