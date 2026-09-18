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Флешка Transcend 128Gb Jetflash 700 TS128GJF700 USB3.0 черный купить с доставкой в Москве
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Флешка Transcend 128Gb Jetflash 700 TS128GJF700 USB3.0 черный

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Флешка Transcend 128Gb Jetflash 700 TS128GJF700 USB3.0 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257091
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Флешка Transcend 128Gb Jetflash 700 TS128GJF700 USB3.0 черный
2 120 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Transcend 128Gb Jetflash 700 TS128GJF700 USB3.0 черный

Флешка работает с интерфейсом USB 3.0. Флеш-накопитель на 128 ГБ оптимален для хранения многочисленных файлов и папок с данными.

Отзывы о товаре Флешка Transcend 128Gb Jetflash 700 TS128GJF700 USB3.0 черный




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка работает с интерфейсом USB 3.0. Флеш-накопитель на 128 ГБ оптимален для хранения многочисленных файлов и папок с данными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Transcend 128Gb Jetflash 700 TS128GJF700 USB3.0 черный - данный товар вы можете купить по цене 2120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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