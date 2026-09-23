Флешка Kingston 64Gb DTDUO3CG3/64GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Объем памяти, Гб
64
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб.
В наличии
Код товара: 542758
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 030 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
фиолетовый
Объем памяти, Гб
64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Kingston 64Gb DTDUO3CG3/64GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1
Миниатюрный USB-накопитель будет незаменим для владельцев различных компьютеров. Компактный размер и малый вес позволят держать накопитель всегда при себе! Сочетание эргономики и простоты в дизайне позволит использовать девайс одной рукой. Данная модель обладает высокой скоростью чтения и передачи данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитФлешка Netac U336 128Gb (NT03U336S-128G-30BK) USB 3.0
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитФлешка SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-CTM Flash Drive 64GB
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитФлешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN)
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитФлешка Transcend 128Gb Jetflash 730 TS128GJF730 USB3.0 белый
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитФлешка SanDisk Ultra 128Gb (SDCZ48-128G-U46) USB3.0 черный
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитФлешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Ge...
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитФлешка Transcend 128Gb Jetflash 700 TS128GJF700 USB3.0 черный
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитФлешка Transcend Jetflash 760 128GB (TS128GJF760) черный/красный
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 790 128Gb (TS128GJF790W)
-
В наличииЦена 2 130 руб.533 руб. в СплитФлешка Transcend JetFlash 790 128Gb USB3.0 Black
-
В наличииЦена 2 240 руб.560 руб. в СплитФлешка SanDisk 128GB (SDDDC3-128G-G46) USB-C
-
В наличииЦена 2 240 руб.560 руб. в СплитФлешка Kingston USB-C 3.2 256GB (DT70/256GB)
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
фиолетовый
Объем памяти, Гб
64
Страна производитель
Китай
Миниатюрный USB-накопитель будет незаменим для владельцев различных компьютеров. Компактный размер и малый вес позволят держать накопитель всегда при себе! Сочетание эргономики и простоты в дизайне позволит использовать девайс одной рукой. Данная модель обладает высокой скоростью чтения и передачи данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
Флешка Kingston 64Gb DTDUO3CG3/64GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка Kingston 64Gb DTDUO3CG3/64GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1