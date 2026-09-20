Флешка 128Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/128GB
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Характеристики
Описание товара Флешка 128Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/128GB
USB-накопитель DataTraveler SE9 G3 Премиальное решение для хранения данных для устройств с разъемом Type-A Ощутите сочетание элегантности и функциональности флеш-накопителя DataTraveler SE9 G3 с интерфейсом USB 3.2 Gen 1, идеально подходящим для хранения и передачи данных. Вновь откройте для себя его нестареющий дизайн, отмеченный наградами. Теперь он еще отличается высокой скоростью чтения до 220 МБ/с и записи до 100 МБ/с, обеспечивая быструю и бесперебойную передачу данных на устройствах с разъемами Type-A. Скорости USB 3.2 Gen 1 Металлический корпус премиум-класса Большая емкость Скорости USB 3.2 Gen 1 Высокая скорость до 220 МБ/с при чтении и до 100 МБ/с при записи. Металлический корпус подчеркнет стиль и обеспечит надежность Цельнометаллический золотой корпус, достаточно портативный, чтобы поместиться в кармане, рюкзаке или на связке ключей. Большая емкость для хранения больших файлов Сохраняйте и делитесь фильмами, музыкой, фотографиями в RAW-формате и многим другим благодаря большой емкости флеш-накопителя.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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