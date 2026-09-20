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Флешка 128Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/128GB купить с доставкой в Москве
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Флешка 128Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/128GB

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Флешка 128Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/128GB - фото 1
Флешка 128Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/128GB - фото 2
Флешка 128Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/128GB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 128Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/128GB - фото 1
  • Флешка 128Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/128GB - фото 2
  • Флешка 128Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/128GB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654476
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка 128Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/128GB
2 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
12

Описание товара Флешка 128Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/128GB

USB-накопитель DataTraveler SE9 G3 Премиальное решение для хранения данных для устройств с разъемом Type-A Ощутите сочетание элегантности и функциональности флеш-накопителя DataTraveler SE9 G3 с интерфейсом USB 3.2 Gen 1, идеально подходящим для хранения и передачи данных. Вновь откройте для себя его нестареющий дизайн, отмеченный наградами. Теперь он еще отличается высокой скоростью чтения до 220 МБ/с и записи до 100 МБ/с, обеспечивая быструю и бесперебойную передачу данных на устройствах с разъемами Type-A. Скорости USB 3.2 Gen 1 Металлический корпус премиум-класса Большая емкость Скорости USB 3.2 Gen 1 Высокая скорость до 220 МБ/с при чтении и до 100 МБ/с при записи. Металлический корпус подчеркнет стиль и обеспечит надежность Цельнометаллический золотой корпус, достаточно портативный, чтобы поместиться в кармане, рюкзаке или на связке ключей. Большая емкость для хранения больших файлов Сохраняйте и делитесь фильмами, музыкой, фотографиями в RAW-формате и многим другим благодаря большой емкости флеш-накопителя.

Отзывы о товаре Флешка 128Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/128GB




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Описание
USB-накопитель DataTraveler SE9 G3 Премиальное решение для хранения данных для устройств с разъемом Type-A Ощутите сочетание элегантности и функциональности флеш-накопителя DataTraveler SE9 G3 с интерфейсом USB 3.2 Gen 1, идеально подходящим для хранения и передачи данных. Вновь откройте для себя его нестареющий дизайн, отмеченный наградами. Теперь он еще отличается высокой скоростью чтения до 220 МБ/с и записи до 100 МБ/с, обеспечивая быструю и бесперебойную передачу данных на устройствах с разъемами Type-A. Скорости USB 3.2 Gen 1 Металлический корпус премиум-класса Большая емкость Скорости USB 3.2 Gen 1 Высокая скорость до 220 МБ/с при чтении и до 100 МБ/с при записи. Металлический корпус подчеркнет стиль и обеспечит надежность Цельнометаллический золотой корпус, достаточно портативный, чтобы поместиться в кармане, рюкзаке или на связке ключей. Большая емкость для хранения больших файлов Сохраняйте и делитесь фильмами, музыкой, фотографиями в RAW-формате и многим другим благодаря большой емкости флеш-накопителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 128Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/128GB - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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