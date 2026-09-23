Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб.
В наличии
Код товара: 501586
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 970 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
отверстие для ремешка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN)
Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, USB 3.0, в металлическом корпусе
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Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
отверстие для ремешка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
30
Страна производитель
Китай
Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, USB 3.0, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема, USB 3.0, в металлическом корпусе
Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1970 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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