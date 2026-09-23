Top.Mail.Ru
Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN) - фото 1
Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN) - фото 2
Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN) - фото 3
Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
30
  • Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN) - фото 1
  • Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN) - фото 2
  • Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN) - фото 3
  • Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501586
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN)
1 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
отверстие для ремешка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN)

Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN)

Отзывы о товаре Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
отверстие для ремешка
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
128
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
30
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U782C Dual 128Gb (NT03U782C-128G-30PN) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1970 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...