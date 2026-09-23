Флешка Netac U182 Red USB3.0 Flash Drive 128GB (NT03U182N-128G-30RE)
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Характеристики
Описание товара Флешка Netac U182 Red USB3.0 Flash Drive 128GB (NT03U182N-128G-30RE)
Память USB Flash Netac U185 – это незаменимый помощник в работе и повседневной жизни. Модель отличается высокой производительностью. С ее помощью вы сможете удобно хранить и перемещать как документы, так и различные медиафайлы. В основе Netac U185 применяются передовые технологии обработки и хранения данных. Это в сочетании с интерфейсом USB версии 3.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных – вплоть до 5 Гбит/с. Благодаря этому вы сможете комфортно работать с файлами малого и среднего размера. Память Netac U185 выполнена в классическом монолитном корпусе с лаконичным дизайном. За счет качественного пластика и модель отличается высокой прочностью, что вместе с компактными размерами позволит использовать ее не только дома и в офисе, но и в путешествии. Для подключения к устройствам используется универсальный разъем USB-A.
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Теги товара: 128 Гб, большого объема, USB 3.0
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Теги товара: 128 Гб, большого объема, USB 3.0
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