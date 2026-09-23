Top.Mail.Ru
Флешка Netac U182 Red USB3.0 Flash Drive 128GB (NT03U182N-128G-30RE) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Netac U182 Red USB3.0 Flash Drive 128GB (NT03U182N-128G-30RE)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка Netac U182 Red USB3.0 Flash Drive 128GB (NT03U182N-128G-30RE) - фото 1
Флешка Netac U182 Red USB3.0 Flash Drive 128GB (NT03U182N-128G-30RE) - фото 2
Флешка Netac U182 Red USB3.0 Flash Drive 128GB (NT03U182N-128G-30RE) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.0
  • Флешка Netac U182 Red USB3.0 Flash Drive 128GB (NT03U182N-128G-30RE) - фото 1
  • Флешка Netac U182 Red USB3.0 Flash Drive 128GB (NT03U182N-128G-30RE) - фото 2
  • Флешка Netac U182 Red USB3.0 Flash Drive 128GB (NT03U182N-128G-30RE) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538213
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Netac U182 Red USB3.0 Flash Drive 128GB (NT03U182N-128G-30RE)
1 510 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.0
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac U182 Red USB3.0 Flash Drive 128GB (NT03U182N-128G-30RE)

Память USB Flash Netac U185 – это незаменимый помощник в работе и повседневной жизни. Модель отличается высокой производительностью. С ее помощью вы сможете удобно хранить и перемещать как документы, так и различные медиафайлы. В основе Netac U185 применяются передовые технологии обработки и хранения данных. Это в сочетании с интерфейсом USB версии 3.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных – вплоть до 5 Гбит/с. Благодаря этому вы сможете комфортно работать с файлами малого и среднего размера. Память Netac U185 выполнена в классическом монолитном корпусе с лаконичным дизайном. За счет качественного пластика и модель отличается высокой прочностью, что вместе с компактными размерами позволит использовать ее не только дома и в офисе, но и в путешествии. Для подключения к устройствам используется универсальный разъем USB-A.

Отзывы о товаре Флешка Netac U182 Red USB3.0 Flash Drive 128GB (NT03U182N-128G-30RE)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.0
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Описание
Память USB Flash Netac U185 – это незаменимый помощник в работе и повседневной жизни. Модель отличается высокой производительностью. С ее помощью вы сможете удобно хранить и перемещать как документы, так и различные медиафайлы. В основе Netac U185 применяются передовые технологии обработки и хранения данных. Это в сочетании с интерфейсом USB версии 3.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных – вплоть до 5 Гбит/с. Благодаря этому вы сможете комфортно работать с файлами малого и среднего размера. Память Netac U185 выполнена в классическом монолитном корпусе с лаконичным дизайном. За счет качественного пластика и модель отличается высокой прочностью, что вместе с компактными размерами позволит использовать ее не только дома и в офисе, но и в путешествии. Для подключения к устройствам используется универсальный разъем USB-A.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U182 Red USB3.0 Flash Drive 128GB (NT03U182N-128G-30RE) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1510 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...