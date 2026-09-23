Top.Mail.Ru
Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL) - фото 1
Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL) - фото 2
Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL) - фото 3
Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL) - фото 4
Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL) - фото 5
Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL) - фото 6
Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL) - фото 7
Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 2.0
  • Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL) - фото 1
  • Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL) - фото 2
  • Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL) - фото 3
  • Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL) - фото 4
  • Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL) - фото 5
  • Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL) - фото 6
  • Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL) - фото 7
  • Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
710 руб.  900 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501769
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL)
710 руб. -21%
900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL)

Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL)

Отзывы о товаре Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
да
Развернуть
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U275 64Gb USB 2.0 (NT03U275N-064G-20SL) - стоимость товара 710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...