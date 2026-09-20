Флешка A-DATA 128GB (ACHO-UC300-128G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653081
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
Особенности
разъём - USB С
Цвет
чёрный, ъелёный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
17
Описание товара Флешка A-DATA 128GB (ACHO-UC300-128G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый
Флеш Диск A-Data 128Gb Type-C UC300 ACHO-UC300-128G-RBK/GN USB3.2 черный/зеленый/
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
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Бренд
Тип товара
Флешки
Особенности
разъём - USB С
Цвет
чёрный, ъелёный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
100
Страна производитель
Китай
Флеш Диск A-Data 128Gb Type-C UC300 ACHO-UC300-128G-RBK/GN USB3.2 черный/зеленый/
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 128 Гб, большого объема
Флешка A-DATA 128GB (ACHO-UC300-128G-RBK/GN) UC300, USB 3.2/TypeC, черный/зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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