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Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Exodia (DTX/64GB) USB 3.2 Gen 1 купить с доставкой в Москве
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Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Exodia (DTX/64GB) USB 3.2 Gen 1

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Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Exodia (DTX/64GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 1
Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Exodia (DTX/64GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 2
Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Exodia (DTX/64GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB Type-A
  • Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Exodia (DTX/64GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 1
  • Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Exodia (DTX/64GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 2
  • Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Exodia (DTX/64GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
750 руб.  1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412618
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Особенности
с колпачком, кольцо для крепления
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х8
Вес, г.
60

Описание товара Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Exodia (DTX/64GB) USB 3.2 Gen 1

Память USB Flash Kingston DataTraveler Exodia обладает объемом 64 ГБ, что предоставляет возможность хранения весьма большого количества документов, музыки, фото, видео и прочего контента. Интерфейсный разъем USB версии 3.2 Gen 1 обеспечивает высокие показатели быстродействия и простое подключение к настольному компьютеру, ноутбуку, телевизору и другим устройствам с поддержкой соответствующего порта. Накопитель Flash Kingston DataTraveler Exodia выполнен в компактном пластиковом корпусе со съемным защитным колпачком и креплением в виде кольца для простой фиксации на брелке.



Теги товара: 64 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Exodia (DTX/64GB) USB 3.2 Gen 1




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Особенности
с колпачком, кольцо для крепления
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Память USB Flash Kingston DataTraveler Exodia обладает объемом 64 ГБ, что предоставляет возможность хранения весьма большого количества документов, музыки, фото, видео и прочего контента. Интерфейсный разъем USB версии 3.2 Gen 1 обеспечивает высокие показатели быстродействия и простое подключение к настольному компьютеру, ноутбуку, телевизору и другим устройствам с поддержкой соответствующего порта. Накопитель Flash Kingston DataTraveler Exodia выполнен в компактном пластиковом корпусе со съемным защитным колпачком и креплением в виде кольца для простой фиксации на брелке.


Теги товара: 64 Гб, большого объема
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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