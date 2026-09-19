Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Exodia (DTX/64GB) USB 3.2 Gen 1
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Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%750 руб. 1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412618
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Особенности
с колпачком, кольцо для крепления
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х8
Вес, г.
60
Описание товара Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Exodia (DTX/64GB) USB 3.2 Gen 1
Память USB Flash Kingston DataTraveler Exodia обладает объемом 64 ГБ, что предоставляет возможность хранения весьма большого количества документов, музыки, фото, видео и прочего контента. Интерфейсный разъем USB версии 3.2 Gen 1 обеспечивает высокие показатели быстродействия и простое подключение к настольному компьютеру, ноутбуку, телевизору и другим устройствам с поддержкой соответствующего порта. Накопитель Flash Kingston DataTraveler Exodia выполнен в компактном пластиковом корпусе со съемным защитным колпачком и креплением в виде кольца для простой фиксации на брелке.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
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Бренд
Тип товара
Особенности
с колпачком, кольцо для крепления
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Память USB Flash Kingston DataTraveler Exodia обладает объемом 64 ГБ, что предоставляет возможность хранения весьма большого количества документов, музыки, фото, видео и прочего контента. Интерфейсный разъем USB версии 3.2 Gen 1 обеспечивает высокие показатели быстродействия и простое подключение к настольному компьютеру, ноутбуку, телевизору и другим устройствам с поддержкой соответствующего порта. Накопитель Flash Kingston DataTraveler Exodia выполнен в компактном пластиковом корпусе со съемным защитным колпачком и креплением в виде кольца для простой фиксации на брелке.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
Флешка Kingston 64Gb DataTraveler Exodia (DTX/64GB) USB 3.2 Gen 1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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