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Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1K USB2.0 black купить с доставкой в Москве
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Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1K USB2.0 black

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Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1K USB2.0 black - фото 1
Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1K USB2.0 black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
  • Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1K USB2.0 black - фото 1
  • Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1K USB2.0 black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
570 руб.  670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 229480
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1K USB2.0 black

Элегантный дизайн SP Ultima U03 отличается простотой и классическим стилем. Лицевая сторона корпуса напоминает сверкающие грани кристалла. Новый накопитель также оснащен выдвижным коннектором для удобства пользователей.



Теги товара: 16 Гб, с паролем

Отзывы о товаре Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1K USB2.0 black




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
нет
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Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантный дизайн SP Ultima U03 отличается простотой и классическим стилем. Лицевая сторона корпуса напоминает сверкающие грани кристалла. Новый накопитель также оснащен выдвижным коннектором для удобства пользователей.


Теги товара: 16 Гб, с паролем
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Отзывы


Флешка Silicon Power 16Gb Ultima U03 SP016GBUF2U03V1K USB2.0 black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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