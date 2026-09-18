Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 320 SP032GBUF2320V1W USB2.0 white
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%700 руб. 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 229488
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 320 SP032GBUF2320V1W USB2.0 white
LuxMini 320 прост в исполнении и очень элегантный, отполированная поверхность корпуса заставляет обратить на себя внимание. Для удобства, LuxMini 320 снабжен отверстием для цепочки и аксессуаров. Устройство особенно практичн для пользователей, постоянно бывающих в разъездах.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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LuxMini 320 прост в исполнении и очень элегантный, отполированная поверхность корпуса заставляет обратить на себя внимание. Для удобства, LuxMini 320 снабжен отверстием для цепочки и аксессуаров. Устройство особенно практичн для пользователей, постоянно бывающих в разъездах.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Silicon Power 32Gb LuxMini 320 SP032GBUF2320V1W USB2.0 white - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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