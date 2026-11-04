Top.Mail.Ru
Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 256Gb (SDCZ600-256G-G35) USB3.0 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 256Gb (SDCZ600-256G-G35) USB3.0

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 256Gb (SDCZ600-256G-G35) USB3.0 - фото 1
Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 256Gb (SDCZ600-256G-G35) USB3.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
40
  • Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 256Gb (SDCZ600-256G-G35) USB3.0 - фото 1
  • Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 256Gb (SDCZ600-256G-G35) USB3.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294563
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 256Gb (SDCZ600-256G-G35) USB3.0
3 540 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х8
Вес, г.
100

Описание товара Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 256Gb (SDCZ600-256G-G35) USB3.0

Удобная флешка USB SANDISK Cruzer Glide полностью оправдывает свою стоимость: на ней вы можете хранить самое большое количество информации. В частности, здесь разместятся самые ресурсоемкие программы, игры, фильмы формата Blu-ray и многое другое. Ведь объем памяти данного устройства составляет 256 гигабайт.

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 256Gb (SDCZ600-256G-G35) USB3.0




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
150
Скорость записи данных, МБ/с
40
Страна производитель
Китай
Описание
Удобная флешка USB SANDISK Cruzer Glide полностью оправдывает свою стоимость: на ней вы можете хранить самое большое количество информации. В частности, здесь разместятся самые ресурсоемкие программы, игры, фильмы формата Blu-ray и многое другое. Ведь объем памяти данного устройства составляет 256 гигабайт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk Cruzer Glide 3.0 256Gb (SDCZ600-256G-G35) USB3.0 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...