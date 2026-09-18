Top.Mail.Ru
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 64GB Glossy series Blue (SB64GBGS-B) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 64GB Glossy series Blue (SB64GBGS-B)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 64GB Glossy series Blue (SB64GBGS-B) - фото 1
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 64GB Glossy series Blue (SB64GBGS-B) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 64GB Glossy series Blue (SB64GBGS-B) - фото 1
  • Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 64GB Glossy series Blue (SB64GBGS-B) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
620 руб.  870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 229349
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
50

Описание товара Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 64GB Glossy series Blue (SB64GBGS-B)

Корпус USB-накопителя Glossy сделан из прозрачного пластика с белой полоской, проходящей между корпусом и колпачком. Glossy оборудован специальной системой для крепления колпачка — с помощью скобки он фиксируется между двумя выступающими пластинками на устройстве. Это очень удобно и минимизирует вероятность потери защитного колпачка. За эту же скобку устройство можно прикрепить к шнурку, чтобы накопитель всегда был под рукой.

Отзывы о товаре Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 64GB Glossy series Blue (SB64GBGS-B)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Корпус USB-накопителя Glossy сделан из прозрачного пластика с белой полоской, проходящей между корпусом и колпачком. Glossy оборудован специальной системой для крепления колпачка — с помощью скобки он фиксируется между двумя выступающими пластинками на устройстве. Это очень удобно и минимизирует вероятность потери защитного колпачка. За эту же скобку устройство можно прикрепить к шнурку, чтобы накопитель всегда был под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 64GB Glossy series Blue (SB64GBGS-B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...