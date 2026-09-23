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Флешка Netac UM1 64Gb <NT03UM1N-064G-32PN>, USB3.2 купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac UM1 64Gb , USB3.2

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Флешка Netac UM1 64Gb &lt;NT03UM1N-064G-32PN&gt;, USB3.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 519026
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Флешка Netac UM1 64Gb <NT03UM1N-064G-32PN>, USB3.2
960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac UM1 64Gb , USB3.2

Предназначен для хранения информации и оперативного обмена данными с устройствами, оснащёнными портом USB. Для корректной работы не требует установки специального программного обеспечения.

Отзывы о товаре Флешка Netac UM1 64Gb , USB3.2




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Описание
Предназначен для хранения информации и оперативного обмена данными с устройствами, оснащёнными портом USB. Для корректной работы не требует установки специального программного обеспечения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac UM1 64Gb , USB3.2 - стоимость товара 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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