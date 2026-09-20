Флешка Kingston 256Gb DTDUO3CG3/256GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1
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Характеристики
Описание товара Флешка Kingston 256Gb DTDUO3CG3/256GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1
Память OTG USB Flash 256 ГБ Kingston DataTraveler MicroDuo 3C [DTDUO3CG3/256GB] – флеш-накопитель, обладающий поддержкой стандарта OTG. Данная технология позволяет накопителю подключаться к OTG-совместимым мобильным устройствам – смартфонам и планшетам. Такое подсоединение выполняется посредством разъема USB Type-C. Есть в составе накопителя и наиболее широко распространенный USB-разъем – Type-A. USB-портами этого вида оснащаются не только компьютеры, но и другая техника, например – телевизоры и автомагнитолы. Значительный (256 ГБ) объем накопителя делает его удобным при работе с большими массивами данных, например – видео и фото. Память OTG USB Flash 256 ГБ Kingston DataTraveler MicroDuo 3C [DTDUO3CG3/256GB] отличается чрезвычайно высокой (до 200 МБ/с) скоростью чтения. Максимальная скорость записи – 15 МБ/с. Накопитель поддерживает стандарт USB 3.2 Gen1. Пропускная способность такого USB-подключения (5 Гбит/с) более чем втрое выше пиковой скорости чтения, обеспечиваемой устройством. Обратная совместимость позволяет накопителю взаимодействовать с USB-портами предыдущих версий.
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Теги товара: 256 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
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Теги товара: 256 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
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