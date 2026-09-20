Top.Mail.Ru
Флешка A-Data DashDrive UV128 32Gb USB 3.0 Blue (AUV128-32G-RBE) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка A-Data DashDrive UV128 32Gb USB 3.0 Blue (AUV128-32G-RBE)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка A-Data DashDrive UV128 32Gb USB 3.0 Blue (AUV128-32G-RBE)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
640 руб.  870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501679
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
15

Описание товара Флешка A-Data DashDrive UV128 32Gb USB 3.0 Blue (AUV128-32G-RBE)

Память USB 3.1 Flash A-Data 32 Gb AUV128-32G-RBE Black внешне характеризуется удобным устройством, преимущество которого заключается в выдвижном USB-разъеме, который полностью устраняет потребность в крышке. К этому стоит добавить и про матовый корпус, который не боится грязи и царапин. Специальное отверстие сделано для того, чтобы надеть ремешок и флэш-память можно присоединить к брелку с ключами. Его вес небольшой, поэтому ощущения дискомфорта не возникнет. USB 3.1 Flash A-Data 32 Gb AUV128-32G-RBE Black имеет достаточно привлекательную внешность по причине наличия двух цветов на своем корпусе, но нужно помнить и про такой признак как надежность хранения информации, которая расположена на флэш-карте. О возможной потере информации переживать не стоит: модель надежно сохранит ваши данные. Интерфейс 3.1 позволяет обмениваться информацией на очень высокой скорости, а 32 гигабайта – это то, чем вы всегда сможете воспользоваться, если примите решение купить данное устройство, поскольку на нем можно хранить много информации как рабочего, так и развлекательного направления.

Отзывы о товаре Флешка A-Data DashDrive UV128 32Gb USB 3.0 Blue (AUV128-32G-RBE)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Описание
Память USB 3.1 Flash A-Data 32 Gb AUV128-32G-RBE Black внешне характеризуется удобным устройством, преимущество которого заключается в выдвижном USB-разъеме, который полностью устраняет потребность в крышке. К этому стоит добавить и про матовый корпус, который не боится грязи и царапин. Специальное отверстие сделано для того, чтобы надеть ремешок и флэш-память можно присоединить к брелку с ключами. Его вес небольшой, поэтому ощущения дискомфорта не возникнет. USB 3.1 Flash A-Data 32 Gb AUV128-32G-RBE Black имеет достаточно привлекательную внешность по причине наличия двух цветов на своем корпусе, но нужно помнить и про такой признак как надежность хранения информации, которая расположена на флэш-карте. О возможной потере информации переживать не стоит: модель надежно сохранит ваши данные. Интерфейс 3.1 позволяет обмениваться информацией на очень высокой скорости, а 32 гигабайта – это то, чем вы всегда сможете воспользоваться, если примите решение купить данное устройство, поскольку на нем можно хранить много информации как рабочего, так и развлекательного направления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-Data DashDrive UV128 32Gb USB 3.0 Blue (AUV128-32G-RBE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...