Флешка A-Data DashDrive UV128 32Gb USB 3.0 Blue (AUV128-32G-RBE)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Флешка A-Data DashDrive UV128 32Gb USB 3.0 Blue (AUV128-32G-RBE)
Память USB 3.1 Flash A-Data 32 Gb AUV128-32G-RBE Black внешне характеризуется удобным устройством, преимущество которого заключается в выдвижном USB-разъеме, который полностью устраняет потребность в крышке. К этому стоит добавить и про матовый корпус, который не боится грязи и царапин. Специальное отверстие сделано для того, чтобы надеть ремешок и флэш-память можно присоединить к брелку с ключами. Его вес небольшой, поэтому ощущения дискомфорта не возникнет. USB 3.1 Flash A-Data 32 Gb AUV128-32G-RBE Black имеет достаточно привлекательную внешность по причине наличия двух цветов на своем корпусе, но нужно помнить и про такой признак как надежность хранения информации, которая расположена на флэш-карте. О возможной потере информации переживать не стоит: модель надежно сохранит ваши данные. Интерфейс 3.1 позволяет обмениваться информацией на очень высокой скорости, а 32 гигабайта – это то, чем вы всегда сможете воспользоваться, если примите решение купить данное устройство, поскольку на нем можно хранить много информации как рабочего, так и развлекательного направления.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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