Флешка SmartBuy 64Gb V-Cut Black USB 3.0
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%770 руб. 1 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395931
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
6х3х1
Вес, г.
50
Описание товара Флешка SmartBuy 64Gb V-Cut Black USB 3.0
Флэш-накопитель SmartBuy V-Cut предназначен для хранения и переноса данных. Совместим с любым считывающим устройством, оснащённым USB-портом. Для работы не требует специальной установки драйверов. Объем информации, поддерживаемый носителем - 64 Гб.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Флэш-накопитель SmartBuy V-Cut предназначен для хранения и переноса данных. Совместим с любым считывающим устройством, оснащённым USB-портом. Для работы не требует специальной установки драйверов. Объем информации, поддерживаемый носителем - 64 Гб.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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