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Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB064GB3SCW купить с доставкой в Москве
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Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB064GB3SCW

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Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB064GB3SCW - фото 1
Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB064GB3SCW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB064GB3SCW - фото 1
  • Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB064GB3SCW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
730 руб.  950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654561
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB064GB3SCW

USB Flash Smartbuy Scout в белом корпусе поддерживает стандарт USB 3.2 Gen1, который обеспечивает скорость обмена данными до 40 Мбайт/сек (запись) и до 100 Мбайт/чек (чтение). Подключить флешку можно к любому компьютерному устройству благодаря стандартному интерфейсу USB Type-A. Память USB Flash Smartbuy Scout обладает свободным объемом 64 ГБ, который можно занять различными файлами и всегда держать их под рукой. Монолитный пластиковый корпус укомплектован колпачком для защиты штекера от механических повреждений.

Отзывы о товаре Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB064GB3SCW




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
USB Flash Smartbuy Scout в белом корпусе поддерживает стандарт USB 3.2 Gen1, который обеспечивает скорость обмена данными до 40 Мбайт/сек (запись) и до 100 Мбайт/чек (чтение). Подключить флешку можно к любому компьютерному устройству благодаря стандартному интерфейсу USB Type-A. Память USB Flash Smartbuy Scout обладает свободным объемом 64 ГБ, который можно занять различными файлами и всегда держать их под рукой. Монолитный пластиковый корпус укомплектован колпачком для защиты штекера от механических повреждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 64Gb SmartBuy Scout USB 3.1 White SB064GB3SCW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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