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Флешка Verbatim USB Drive 32Gb Pin Stripe Black 049064 {USB2.0} купить с доставкой в Москве
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Флешка Verbatim USB Drive 32Gb Pin Stripe Black 049064 {USB2.0}

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Флешка Verbatim USB Drive 32Gb Pin Stripe Black 049064 {USB2.0} - фото 1
Флешка Verbatim USB Drive 32Gb Pin Stripe Black 049064 {USB2.0} - фото 2
Флешка Verbatim USB Drive 32Gb Pin Stripe Black 049064 {USB2.0} - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка Verbatim USB Drive 32Gb Pin Stripe Black 049064 {USB2.0} - фото 1
  • Флешка Verbatim USB Drive 32Gb Pin Stripe Black 049064 {USB2.0} - фото 2
  • Флешка Verbatim USB Drive 32Gb Pin Stripe Black 049064 {USB2.0} - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 519115
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Характеристики

Бренд
Verbatim
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
8х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Флешка Verbatim USB Drive 32Gb Pin Stripe Black 049064 {USB2.0}

USB-накопитель PinStripe производства Verbatim оснащен выдвижным USB-разъемом, что обеспечивает дополнительную защиту устройства, когда оно не используется. Кроме того, благодаря такому решению пропадает необходимость в специальном колпачке, который легко потерять.

Отзывы о товаре Флешка Verbatim USB Drive 32Gb Pin Stripe Black 049064 {USB2.0}




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Характеристики
Бренд
Verbatim
Тип товара
Флешки
Описание
USB-накопитель PinStripe производства Verbatim оснащен выдвижным USB-разъемом, что обеспечивает дополнительную защиту устройства, когда оно не используется. Кроме того, благодаря такому решению пропадает необходимость в специальном колпачке, который легко потерять.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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