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Флешка Netac U182 Blue 256Gb (NT03U182N-256G-30BL) USB3.0 купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U182 Blue 256Gb (NT03U182N-256G-30BL) USB3.0

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Флешка Netac U182 Blue 256Gb (NT03U182N-256G-30BL) USB3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539444
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
синий
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB 3.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Флешка Netac U182 Blue 256Gb (NT03U182N-256G-30BL) USB3.0

Миниатюрный USB-накопитель будет незаменим для владельцев различных компьютеров. Компактный размер и малый вес позволят держать накопитель всегда при себе! Сочетание эргономики и простоты в дизайне позволит использовать девайс одной рукой. Данная модель обладает высокой скоростью чтения и передачи данных.

Отзывы о товаре Флешка Netac U182 Blue 256Gb (NT03U182N-256G-30BL) USB3.0




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
синий
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB 3.0
Страна производитель
Китай
Описание
Миниатюрный USB-накопитель будет незаменим для владельцев различных компьютеров. Компактный размер и малый вес позволят держать накопитель всегда при себе! Сочетание эргономики и простоты в дизайне позволит использовать девайс одной рукой. Данная модель обладает высокой скоростью чтения и передачи данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U182 Blue 256Gb (NT03U182N-256G-30BL) USB3.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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