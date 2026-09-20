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Флешка A-Data UV250 64Gb (AUV250-64G-RBK) USB2.0 серебристый купить с доставкой в Москве
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Флешка A-Data UV250 64Gb (AUV250-64G-RBK) USB2.0 серебристый

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Флешка A-Data UV250 64Gb (AUV250-64G-RBK) USB2.0 серебристый - фото 1
Флешка A-Data UV250 64Gb (AUV250-64G-RBK) USB2.0 серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка A-Data UV250 64Gb (AUV250-64G-RBK) USB2.0 серебристый - фото 1
  • Флешка A-Data UV250 64Gb (AUV250-64G-RBK) USB2.0 серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
680 руб.  900 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569343
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка A-Data UV250 64Gb (AUV250-64G-RBK) USB2.0 серебристый
680 руб. -24%
900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
14

Описание товара Флешка A-Data UV250 64Gb (AUV250-64G-RBK) USB2.0 серебристый

Память USB Flash 64 ГБ A-Data UV250 [ AUV250-64G-RBK] – сочетание высокой производительности и оптимальной емкости, которое станет отличным выбором для повседневного использования дома или в офисе и позволит удобно хранить и переносить документы, фотографии, фильмы, музыку и любые другие типы данных. Данная модель использует в своей основе передовые технологии обработки и хранения данных, что в совокупности с высококачественными компонентами и интерфейсом USB версии 2.0 способствует высокой производительности – вплоть до 480 Мбит/с, что позволит вам комфортно работать с файлами малого и среднего размера. Память USB Flash 64 ГБ A-Data UV250 [ AUV250-64G-RBK] выполнена в компактном металлическом корпусе, надежно защищающим компоненты от различных негативных воздействий. Также модель обладает конструкцией классического типа, благодаря чему накопитель отличается высокой надежностью. Для подключения к устройствам используется полноформатный коннектор типа USB-A, что позволяет использовать накопитель с настольными ПК, ноутбуками и другими устройствами. Поставка устройства осуществляется в фирменной упаковке.

Отзывы о товаре Флешка A-Data UV250 64Gb (AUV250-64G-RBK) USB2.0 серебристый




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Описание
Память USB Flash 64 ГБ A-Data UV250 [ AUV250-64G-RBK] – сочетание высокой производительности и оптимальной емкости, которое станет отличным выбором для повседневного использования дома или в офисе и позволит удобно хранить и переносить документы, фотографии, фильмы, музыку и любые другие типы данных. Данная модель использует в своей основе передовые технологии обработки и хранения данных, что в совокупности с высококачественными компонентами и интерфейсом USB версии 2.0 способствует высокой производительности – вплоть до 480 Мбит/с, что позволит вам комфортно работать с файлами малого и среднего размера. Память USB Flash 64 ГБ A-Data UV250 [ AUV250-64G-RBK] выполнена в компактном металлическом корпусе, надежно защищающим компоненты от различных негативных воздействий. Также модель обладает конструкцией классического типа, благодаря чему накопитель отличается высокой надежностью. Для подключения к устройствам используется полноформатный коннектор типа USB-A, что позволяет использовать накопитель с настольными ПК, ноутбуками и другими устройствами. Поставка устройства осуществляется в фирменной упаковке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-Data UV250 64Gb (AUV250-64G-RBK) USB2.0 серебристый - по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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