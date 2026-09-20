Флешка A-Data UV250 64Gb (AUV250-64G-RBK) USB2.0 серебристый
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Характеристики
Описание товара Флешка A-Data UV250 64Gb (AUV250-64G-RBK) USB2.0 серебристый
Память USB Flash 64 ГБ A-Data UV250 [ AUV250-64G-RBK] – сочетание высокой производительности и оптимальной емкости, которое станет отличным выбором для повседневного использования дома или в офисе и позволит удобно хранить и переносить документы, фотографии, фильмы, музыку и любые другие типы данных. Данная модель использует в своей основе передовые технологии обработки и хранения данных, что в совокупности с высококачественными компонентами и интерфейсом USB версии 2.0 способствует высокой производительности – вплоть до 480 Мбит/с, что позволит вам комфортно работать с файлами малого и среднего размера. Память USB Flash 64 ГБ A-Data UV250 [ AUV250-64G-RBK] выполнена в компактном металлическом корпусе, надежно защищающим компоненты от различных негативных воздействий. Также модель обладает конструкцией классического типа, благодаря чему накопитель отличается высокой надежностью. Для подключения к устройствам используется полноформатный коннектор типа USB-A, что позволяет использовать накопитель с настольными ПК, ноутбуками и другими устройствами. Поставка устройства осуществляется в фирменной упаковке.
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