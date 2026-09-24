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Флешка 256Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/256GB купить с доставкой в Москве
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Флешка 256Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/256GB

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Флешка 256Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/256GB - фото 1
Флешка 256Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/256GB - фото 2
Флешка 256Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/256GB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
220
Скорость записи данных, МБ/с
100
  • Флешка 256Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/256GB - фото 1
  • Флешка 256Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/256GB - фото 2
  • Флешка 256Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/256GB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654507
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка 256Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/256GB
3 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
отверстие для крепления
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
золотой
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
220
Скорость записи данных, МБ/с
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка 256Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/256GB

USB-накопитель DataTraveler SE9 G3 Премиальное решение для хранения данных для устройств с разъемом Type-A Ощутите сочетание элегантности и функциональности флеш-накопителя DataTraveler SE9 G3 с интерфейсом USB 3.2 Gen 1, идеально подходящим для хранения и передачи данных. Вновь откройте для себя его нестареющий дизайн, отмеченный наградами. Теперь он еще отличается высокой скоростью чтения до 220 МБ/с и записи до 100 МБ/с, обеспечивая быструю и бесперебойную передачу данных на устройствах с разъемами Type-A. Металлический корпус подчеркнет стиль и обеспечит надежность. Цельнометаллический золотой корпус, достаточно портативный, чтобы поместиться в кармане, рюкзаке или на связке ключей. Большая емкость для хранения больших файлов Сохраняйте и делитесь фильмами, музыкой, фотографиями в RAW-формате и многим другим благодаря большой емкости флеш-накопителя.

Отзывы о товаре Флешка 256Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/256GB




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
отверстие для крепления
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
золотой
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
220
Скорость записи данных, МБ/с
100
Страна производитель
Китай
Описание
USB-накопитель DataTraveler SE9 G3 Премиальное решение для хранения данных для устройств с разъемом Type-A Ощутите сочетание элегантности и функциональности флеш-накопителя DataTraveler SE9 G3 с интерфейсом USB 3.2 Gen 1, идеально подходящим для хранения и передачи данных. Вновь откройте для себя его нестареющий дизайн, отмеченный наградами. Теперь он еще отличается высокой скоростью чтения до 220 МБ/с и записи до 100 МБ/с, обеспечивая быструю и бесперебойную передачу данных на устройствах с разъемами Type-A. Металлический корпус подчеркнет стиль и обеспечит надежность. Цельнометаллический золотой корпус, достаточно портативный, чтобы поместиться в кармане, рюкзаке или на связке ключей. Большая емкость для хранения больших файлов Сохраняйте и делитесь фильмами, музыкой, фотографиями в RAW-формате и многим другим благодаря большой емкости флеш-накопителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 256Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/256GB - этот товар вы можете купить по цене 3940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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