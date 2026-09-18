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Флешка Transcend JetFlash 780 8GB черный/хром купить с доставкой в Москве
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Флешка Transcend JetFlash 780 8GB черный/хром

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Флешка Transcend JetFlash 780 8GB черный/хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 197826
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Transcend JetFlash 780 8GB черный/хром

Флеш-накопитель Transcend JetFlash 780 (TS8GJF780) – это высокоскоростной накопитель данных, упакованный в презентабельный корпус с шахматной фактурой. Такая флешка выделяется среди аналогичных продуктов благодаря оригинальному экстерьеру, поэтому её очень сложно спутать с ординарными моделями, потеряв в суматохе важную информацию.

Отзывы о товаре Флешка Transcend JetFlash 780 8GB черный/хром




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопитель Transcend JetFlash 780 (TS8GJF780) – это высокоскоростной накопитель данных, упакованный в презентабельный корпус с шахматной фактурой. Такая флешка выделяется среди аналогичных продуктов благодаря оригинальному экстерьеру, поэтому её очень сложно спутать с ординарными моделями, потеряв в суматохе важную информацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Transcend JetFlash 780 8GB черный/хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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