Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 64GB (DTXM/64GB)
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%750 руб. 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 559845
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
Особенности
разъемы - USB Type-A
Цвет
синий, черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 64GB (DTXM/64GB)
Флеш-диск Kingston DataTraveler Exodia M объемом 64 Гб оснащен подвижным колпачком с кольцом для хранения вместе с ключами. Производительность USB 3.2 обеспечивает быстрый и простой доступ к ПК и ноутбукам. Габариты модели составляют всего 6,7 х 2,2 х 1,2 см при весе в 10 грамм. Скорость чтения — 70 Мб/сек.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
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Бренд
Тип товара
Флешки
Особенности
разъемы - USB Type-A
Цвет
синий, черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Флеш-диск Kingston DataTraveler Exodia M объемом 64 Гб оснащен подвижным колпачком с кольцом для хранения вместе с ключами. Производительность USB 3.2 обеспечивает быстрый и простой доступ к ПК и ноутбукам. Габариты модели составляют всего 6,7 х 2,2 х 1,2 см при весе в 10 грамм. Скорость чтения — 70 Мб/сек.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема
Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 64GB (DTXM/64GB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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