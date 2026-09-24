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Флешка 64Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB064GB3TWR купить с доставкой в Москве
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Флешка 64Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB064GB3TWR

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Флешка 64Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB064GB3TWR - фото 1
Флешка 64Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB064GB3TWR - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 64Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB064GB3TWR - фото 1
  • Флешка 64Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB064GB3TWR - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
770 руб.  1 100 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654568
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка 64Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB064GB3TWR
770 руб. -30%
1 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 64Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB064GB3TWR

Флеш-накопитель Smartbuy Twist - это компактное устройство для хранения и передачи данных. Он имеет поворотный корпус, который защищает разъем USB от пыли и повреждений. Кроме того, флеш-накопитель Smartbuy Twist имеет крепление, которое позволяет носить его как брелок.Twist доступен в различных цветах, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для Вас. Корпус покрыт софт-тач пластиком, который приятно лежит в руке.Флеш-накопитель Smartbuy Twist отличается высокой скоростью записи и чтения, что позволяет передавать большие файлы быстро и без задержек.

Отзывы о товаре Флешка 64Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB064GB3TWR




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
Флеш-накопитель Smartbuy Twist - это компактное устройство для хранения и передачи данных. Он имеет поворотный корпус, который защищает разъем USB от пыли и повреждений. Кроме того, флеш-накопитель Smartbuy Twist имеет крепление, которое позволяет носить его как брелок.Twist доступен в различных цветах, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для Вас. Корпус покрыт софт-тач пластиком, который приятно лежит в руке.Флеш-накопитель Smartbuy Twist отличается высокой скоростью записи и чтения, что позволяет передавать большие файлы быстро и без задержек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 64Gb SmartBuy UFD 3.0 Twist Red SB064GB3TWR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 770 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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